Magie der Stimmen mit SonntagsShopping

Heilbronn verwandelt sich in eine Freilichtbühne: Erleben Sie einen Sonntag voller Stimmen! National bekannte A Cappella-Bands sowie überregionale und regionale Chöre bieten ein einzigartiges musikalisches Spektakel.

Freuen Sie sich auf Gospel in der Kirche, Pop, Classic Rock und mehr. Die Heilbronner Geschäfte öffnen mit besonderen Aktionen. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie dabei!

Verkaufsoffener Sonntag - Die Geschäfte in der City öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten besondere Aktionen für Sie bereit. Auch die Möbelmeile in Böckingen, Möbel Rieger und Pflanzen-Kölle in Neckargartach haben geöffnet. Alle Shops und Gastrobetriebe in Heilbronn finden Sie im Shop- und Gastrofinder.