Magie der Stimmen mit verkaufsoffenem Sonntag

Mehrere Bühnen, 37 Chöre mit ca. 900 Sängerinnen und Sängern und ganz unterschiedliche Musik – das ist Magie der Stimmen. Gemeinsam mit dem Chorverband veranstaltet die Heilbronn Marketing GmbH das musikalische Großereignis.

Für das leibliche Wohl auf dem Kiliansplatz wird am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr gesorgt. Mit dabei sind unter anderem TIZO Kaffeespezialitäten & Waffeln, Weinausschank Mathias Haag, Blackstone Steakhouse, Bitty’s Foodtruck, Getränkeausschank Kim Werner, Burritos & Tacos Corazon Mexicano, Portugiesische Spezialitäten - Willkommen Chef sowie RS-Feinkost mit Mandelgebäck. Und auf dem Marktplatz am Sonntag von 12 bis 18 Uhr mit Coffeebike – Kaffeespezialitäten, Wein.Im.Puls – Weinausschank, Getränkeausschank Kim Werner, Hilly Billy Foodtruck mit Corndogs sowie Bio-Demeter Imbiss mit Feuerschale

Viele Einzelhändler öffnen an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte und haben sich besondere Aktionen für die Kunden ausgedacht.