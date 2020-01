Die Magier 3.0 - Comedy Magic Show

× Erweitern DIE MAGIER 3.0 DIE MAGIER 3.0

Die erfolgreichste Magic Show Deutschlands kommt nach Oberstenfeld.

Das Erfolgskonzept von Christopher Köhler ist nicht zu stoppen! Nach zwei großen Deutschland Touren und tausenden begeisterten Zuschauern kommen sie zurück: DIE MAGIER!

Überzeugen Sie sich selbst davon wie unterschiedlich und facettenreich Magie in Deutschland sein kann. Zum Träumen schön. Zum Schaudern bizarr. Zum Schreien witzig. Diese Show ist einmalig und so ist auch jeder Abend. Das Publikum wird aktiv in die Show eingebunden und garantiert damit unglaubliche und atemberaubende Momente, die so nie wieder geschehen werden.

Seien Sie dabei, wenn Zauberkunst, Comedy & Improvisation aufeinandertreffen und somit für einen Abend sorgen, den Sie so garantiert noch nicht erlebt haben.

Erleben Sie die dritte Show von DIE MAGIER, die so nah und intim wie keine andere Bühnenshow ist.

Das sind DIE MAGIER 3.0:

• CHRISTOPHER KÖHLER ist "DER LUSTIGE",

• MARCO WEISSENBERG ist "DAS WUNDERKIND",

• LARS RUTH ist "MENTALIST".

VVK 25 €, AK 30 €, Schüler/Studenten 13 €

Kartenvorverkauf: KULTURIBO.DE, Kartenhotline: 07062/22006, Bücherstube Oechsle in Oberstenfeld, Papier Reiss in Beilstein, Bottwartal-Souvenirs in Großbottwar und bei EasyTicket.