Magische Momente der Keltischen Harfe & Gesang

Nadia Birkenstock, die No.1 der Keltischen Harfenmusik & Gesang in Deutschland kommt am 08.12.24 um 17:00 für ein Konzert wieder in die Kreuzkirche.

Wer der Global Music Award Preisträgerin zuhört, fühlt sich in eine andere Welt versetzt. Mit ihren dargebotenen irisch-schottischen, englischen und französischen Folksongs, sowie eigenen Kompositionen, überzeugt und fesselt Nadia Birkenstock ihre Zuhörer von der ersten Minute an. Ihre Musik offenbart eine magische Welt voller Klangschönheit und -tiefe, in die man völlig eintauchen kann.

„Begeisterte Fans als auch objektive Kenner der Szene bescheinigen ihr eine irische Seele, die sich in ihrem feenhaft grazilen Gesang und dem meisterlichen Umgang mit ihrem Instrument zeigt.“ (Rheinische Post). Ihre gefühlvolle Haltung öffnet die Herzen ihres Publikums und verleiht dem Konzert stets eine besondere Atmosphäre.