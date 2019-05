Magische Momente - Vernissage

Unter dem Motto „Magische Momente“ präsentieren die Mitglieder des Kunstkreises Kraichgau e.V. in einer technisch und thematisch vielseitigen Ausstellung ihre beeindruckendsten und spannendsten Werke.

Am Mittwoch, 8. Mai 2019, wird die Frühjahrsausstellung mit einer Vernissage um 19.00 Uhr in der Kreissparkassen-Filiale in Eppingen feierlich eröffnet. Der Kunstkreis Kraichgau e.V. ist eine Vereinigung von rund 130 Künstlern und Kunstinteressierten, deren Werkschau in der Kreissparkasse in Eppingen schon lange Tradition hat. Auch die aktuelle Ausstellung zeigt wieder die Schaffenskraft und das Engagement seiner Mitglieder. Neben den Bildern des Vereins hat erneut die Schulkunst ihren Platz in der Ausstellung gefunden: die Selma-Rosenfeld-Realschule und das Hartmanni-Gymnasium Eppingen präsentieren ausgewählte Arbeiten ihrer Schüler.