Magische Musical Melodien

Vier der beliebtesten Musicalstars verzaubern mit den schönsten Musicalmelodien.

Magische Geschichten faszinieren uns: ob Disney-Klassiker wie ALADDIN, HERCULES und DIE EISKÖNIGIN oder aber Erzählungen von Gut und Böse wie etwa in WICKED oder ROBIN HOOD.

Vier der beliebtesten Musicalstars kommen am 20.09.2025 nach Mannheim, um das Publikum mit den schönsten Musicalmelodien zu verzaubern und in magische Welten zu entführen.

Freuen Sie sich auf Sabrina Weckerlin, die als Elsa in DIE EISKÖNIGIN oder als Elphaba in WICKED brillierte. Auch als Marian in ROBIN HOOD oder als Kala in TARZAN konnte man sie bereits erleben.

Als Esmeralda in DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME begeisterte Mercedesz Csampai das Stuttgarter Publikum. Aktuell steht sie als Elsa im Musical DIE EISKÖNIGIN auf der Bühne.

Ob als ALADDIN im gleichnamigen Musical oder aktuell als Titelheld im Musical HERCULES Philipp Büttner läßt die Herzen des Publikums immer höherschlagen.

Vollendet wird die Besetzung von Pamina Lenn. Sie spielte Elsa & Anna im Musical DIE EISKÖNIGIN und war als Nessarose in WICKED in Hamburg zu sehen.

Musikalisch untermalt wird das Konzert von Marcos Padotzke am Klavier und Astrid Naegele am Cello.

Freuen Sie sich also auf einen Konzertabend mit diesen vier Topstars der Musicalbranche und erleben Sie die Highlights der magischsten Musicals in teils bisher nie dagewesenen Arrangements. Verpackt in einem neu erschaffenen Konzertformat mit vielen Überraschungen. Das dürfen Sie nicht verpassen!