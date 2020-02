Magische Stadtgeschichte(n) mit Klaus Philippscheck

Sindelfingen ist über viele Jahrhunderte ein eher bescheidenes, fast ländliches Städtchen gewesen.

Trotzdem kann uns das Leben vergessener Sindelfinger Persönlichkeiten vieles erzählen, was für ihre Zeit typisch war und diese mitgeprägt hat. Da vor allem das Leben einfacher Menschen tief in einer magischen Welt wurzelte, nehmen die Geschehnisse der kleinen Erzählungen von Klaus Philippscheck auch einen solchen magischen Charakter an. So werden alte Zeiten lebendig und verblüffen die Zuhörer damit, dass die alten Strukturen beileibe nicht völlig im Dunkel der Geschichte verschwunden sind.

Klaus Philippscheck, ehemaliger Sindelfinger Realschullehrer, ist seit Jahrzehnten an der Sindelfinger Sozial- und Kulturgeschichte interessiert. Seine Arbeitsergebnisse sind durch eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen (vor allem zusammen mit der Initiative “Kultur am Stift”) bekannt geworden.