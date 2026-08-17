Magische Welten erschaffen - Superhelden und Fantasiefiguren zeichnen

In diesem kreativen Kurs tauchen Kinder in die faszinierende Welt der Mangas und Fantasiefiguren ein. Schritt für Schritt lernen sie, eigene Charaktere zu entwerfen – von mutigen Heldinnen und Helden bis hin zu magischen Wesen und fantastischen Kreaturen.

Dabei werden grundlegende Zeichentechniken vermittelt. Neben dem künstlerischen Gestalten fördert der Kurs Kreativität, Konzentration und das selbstständige Arbeiten. Durch das gemeinsame Zeichnen und den Austausch in der Gruppe lernen die Kinder, ihre Ideen zu präsentieren und wertschätzendes Feedback zu geben.