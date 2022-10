Der Magische Zirkel Heilbronn bietet an diesem Sonntag wieder ein tolles Programm speziell für Kinder am Mittag und am Abend für die ganze Familie.

Die Kinder erwartet ein buntes und kindgerechtes Programm, bei dem viel gelacht und auch gestaunt wird.

Dafür werden die Zauberer Egon, Jo Baza und Enzo Paolo sorgen.

Das Kinderprogramm startet um 14 Uhr

Am Familienprogramm nehmen neben Egon, Jo Baza und Enzo Paolo noch die „Dindl-Betsy“, Daniel Zürn aus Schwäbisch Hall und Dominik Rauh teil.

Dirndl-Betsy, zum ersten Mal dabei, verspricht mit ihrem bayrischen Charme ganz neue Töne bei den Heilbronner Zauberern einzubringen und wird sicher auch beim Publikum großartig ankommen.

Ebenso erstmals dabei wird auch Dominik Rauh aus Schwaigern im Gemeindehaus Neckargartach zu sehen sein.

Das Programm wird sehr Abwechslungsreich und äußerst Unterhaltsam werden.

Nach der langen Pause sind alle Mitwirkende ganz heiß darauf, ihr Publikum wieder zu begeistern.

Das Familienprogramm startet um 19 Uhr.