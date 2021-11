Magnificat anima mea dominum, der große Lobgesang Marias in einer Vertonung aus dem Kloster St. Emmeram steht im Zentrum eines Abends, der zur Ruhe kommen lässt und ermutigt. Gemeinsam gestalten Stephanie und Christoph Haas eine Musik der weiten Horizonte aus der Fülle der Zeiten, voll leuchtender Schönheit, atmosphärisch dicht und von spiritueller Tiefe. In langjähriger intensiver Zusammenarbeit gelingt dem Ensemble Cosmedin eine Vergegenwärtigung früher Sakralmusik, die einzigartig ist im heutigen Musikleben. Mit Konzerten in Chartres und Vézelay, im Kölner Dom, in den Domen zu Mainz, Speyer, Bamberg, Frankfurt, Naumburg, Trier, in der Aachener Pfalzkapelle, im Ulmer Münster, in Amsterdam, Wien, Berlin, Paris, München und Mailand haben sich die Sängerin und der Musiker-Komponist ein begeistertes Publikum erspielt. Ensemble Cosmedin: www.ensemble-cosmedin.de Stephanie Haas (Gesang) Christoph Haas (Psalter, Langhalslaute, Glocken, Perkussion)