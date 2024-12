Magnus Mehl Quartet

Das Programm „upside down and in between“ eröffnet äußerst vielschichtige Klangwelten, welche von sechs sehr individuellen Musikerpersönlichkeiten in wechselnden Besetzungen ausgelotet werden.

Innerhalb kompositorisch geschaffener Rahmenbedingungen, bieten sich jedem der beteiligten Instrumentalisten extrem viel Freiräume für spannungsgeladene Improvisationen und spontane Interaktion. Teilweise kommunizieren die Akteure auch völlig frei im Rahmen von Miniaturen miteinander.

In Magnus Mehls Musik entstehen ganz persönliche und einzigartige Momente und es verschmelzen auf eindrucksvolle Art und Weise vier Solisten zu einem Klangkollektiv.

Das Ensemble wandelt im aktuellen Programm zwischen raffinierter Komposition und ideenreicher Improvisation, zwischen wuchtiger Dichte und perlender Transparenz, sowie zwischen lyrischer Melancholie und zupackenden Grooves.