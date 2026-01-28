Magnus Mehl Tiny Brass Band

Magnus Mehl (Saxophon) Christian Mehler (Trompete) Johannes Bär (Tuba) Ferenc Mehl (Drums).

Gefördert von "Jazz Baden-Württemberg. Ein Programm des Ministeriums fuer Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg".

Drei Blasinstrumente und ein Schlagzeug: Nahezu unendliche klangliche Möglichkeiten und gleichzeitig die absolute Reduktion auf das Wesentliche. Aus einer extrem reichhaltigen Palette von Klangfarben schöpfen vier sehr individuelle, couragiert improvisierende Musikerpersönlichkeiten immer wieder aufs Neue! Die Instrumentalisten loten den immensen Freiraum voll aus und lassen bei ihren Konzerten unglaublich spannende und vielschichtige Musik auf der Bühne entstehen. Anrührende Melodien, zupackende Grooves, flirrende Tongirlanden und dicht verwobene, raffinierte Soundcollagen.

Kreative Eigenkompositionen sind dabei Ausgangspunkt und Basis für musikalische Abenteuerreisen in die Welt der Fantasie. Die wuchtige, archaische Dichte der Brass Bands New Orleans vermischt sich mit verträumter, lyrischer Melancholie. Transzendente neuartige Strukturen treffen auf kantige, moderne Klänge. Das Ensemble beschwört ein ums andere Mal ganz besondere, einzigartige musikalische Momente herauf. Brass Band Vodoo eben!

Magnus Mehl studierte Jazzsaxophon in Amsterdam, Köln, Nürnberg und Stuttgart, sowie als Stipendiat des DAAD in New York City. Er spielt in den Landes Jazzorchestern Baden-Würtemberg, Bayern und NRW, sowie im Bundes Jazzorchesters unter der Leitung von Peter Herbolzheimer. Mit verschiedenen Ensembles gewinnt er Preise. Er erhielt außerdem den Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg.