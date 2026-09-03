Mago Masin: Kleinkunstflieger

Für eine Symbiose von Musik und Comedy sorgt der Musikkabarettist Mago Masin. Im Programm „Kleinkunstflieger“ – ursprünglich sollte es „Abenteuer Dackelfabrik“ heißen - zeigt Masin, wie schön verrückt seine Gedanken und seine Gitarre zusammenspielen.

Mago Masin ist die personifizierte Verwirrtheit, der den Lichtschalter nicht findet, er ist ein Charmeur und ein Wortakrobat, der immer nochmal einen Kniff, einen Dreher, ein Überraschungsmoment in seine Lieder bringt. Vor allem ist ein Improvisationsmeister, der in der spontanen Interaktion mit seinem Außenrum immer wieder sich selbst übertrifft.

Jugendliche bis 20 Jahre erhalten dank Unterstützung der „WMS Gemeinnützige Stiftung für Mensch und Natur“ freien Eintritt.