Maharaj Trio und Benjamin Pütter

Benjamin Pütter ist ein Politologe, evangelischer Theologe, Kinderarbeitsexperte und Autor. Er gilt als fundierter Kenner von Kinderarbeit in Indien. Er hat nach eigenen Angaben Indien 98 Mal (Stand: November 2025) bereist sowie ein Buch über die dortige Kinderarbeit veröffentlicht.

Pütter deckt Kinderarbeit auf und engagiert sich gegen ausbeuterische Kinderarbeit und dokumentiert diese – oft zusammen mit Journalisten. In seinen Vorträgen berichtet er eindrücklich über die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Globalen Süden sowie über die Ursachen wie Armut und fehlende Bildung. Zudem zeigt er die Verantwortung internationaler Unternehmen und sein politisches Engagement, etwa im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz.

Abschließend macht er deutlich, dass auch Konsument*innen Einfluss haben und informiert darüber, wie fair gehandelte Produkte im Alltag erkannt werden können.

Er hat vielfältige Aktionen zur Bekämpfung der Kinderarbeit gestartet und ist Initiant und Mitgründer des Qualitätssiegels XertifiX zur Kennzeichnung von Natursteinen, die ohne Kinderarbeit hergestellt wurden.

Das MAHARAJ TRIO ist als Instrumentaltrio in der Tradition der indischen Raga-Musik zuhause. Klassische indische Musik wird gespielt auf den Instrumenten Sarod (kommt ursprünglich aus Afghanistan hat 19 Saiten – 8 Hauptsaiten und 11 Vibrationssaiten), Sitar (ein Instrument mit 20 Saiten – 7 Hauptsaiten + 13 Vibrationssaiten) und Tabla (ein Schlaginstrument).

Die drei Musiker, Vater und zwei (drei) Söhne, stammen aus einer Musikerfamilie in Varanasi im nordindischen Staat Uttar Pradesh. Bereits in der 14. + 15. Generation wird die Musik innerhalb der Familie weitergegeben,

voller Stolz berufen sich die Musiker auf eine Tradition von über 500 Jahren. Es werden ungewohnte Klänge durch melodische Improvisationen zu hören sein, die verschiedene Stimmungen des Lebens aufnehmen wollen. Jede Aufführung ist ein Unikat mit gut 90% Improvisation. Die Musiker versuchen, durch eine dynamische Beziehung zum Publikum ein unvergessliches Erlebnis zu erzeugen und durch Erklärungen sie dem deutschen Publikum näher zu bringen.

Das Trio ist weltweit unterwegs. Auf verschiedenen internationalen Festivals war das Maharaj Trio bereits zu hören. Im Februar 2019 spielten sie live vor ca. 33 Millionen Menschen in Allahabad während der größten Versammlung der Menschheit, der Maha Kumbh Mela. In Indien sind alle drei Musiker bereits mehrfach preisgekrönt worden und gehören zu den Besten ihres Landes. Pandit Vikash Maharaj erhielt 2014 den höchsten zivilen Orden der indischen Regierung den „YASH BHARATI“ für seine außergewöhnlichen Beiträge zur klassischen indischen Musik. Über die Grenzen Indiens hinaus engagiert sich das Maharaj Trio für humanitäre Projekte, etwa 2015 für die Erdbebenopfer in Nepal oder für Umweltprojekte und die Einhaltung der Menschenrechte und gegen Kinderarbeit in Nordindien.

Norbert Krampf schreibt über das MAHARAJ TRIO in der FAZ: „… das Trio verfolgt die reine Lehre der tausendjährigen Ursprünge indischer Klassik. Logische Entwicklung und spirituelle Tiefe stehen über jedem Zugeständnis an westliche Ungeduld … Subtil zügeln die Musiker ausschweifende Spielfreude, lassen erst später die Finger über Saiten und Felle tanzen. Unvermittelt schlägt die Tabla einen fast treibenden Beat, wie ein aufgescheuchter Vogelschwarm flattern komplexe Trommelfiguren, schnell beruhigt von trancehaften Kaskaden der Laute … Selbst in den präzisen Hochgeschwindigkeitsphasen vermeidet das inspirierte Trio jede plakative Verknappung oder spektakuläre Geschwätzigkeit, bewahrt Ästhetik und Würde der charismatischen indischen Kunstmusik.“

Diese Familie bildete und bildet viele berühmte Musiker aus. Zum Bsp. Ravi Shankar, der im Westen wohl bekannteste Sitar-Spieler. Im Westen trat der Vater Pandit Vikash Maharaj (Sarod) mit Jazz-Größen und Musikern wie Herbie Hancock, John McLaughlin, Peter Gabriel, den Skorpions u.v.m auf. Ein besonderes Highlight in Deutschland war ein Live-Konzert mit den Wise-Guys in Kölner Tanzbrunnen vor 15.000 Zuschauern. Bei ihren Konzerten spielen sie neben Ragas auch viele eigene Kompositionen, die der westlichen Hörgewohnheit entgegenkommen und mit ihrer Virtuosität begeistern.

Die Musiker engagieren sich in der indischen Non-Profit-Organisation People’s Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR) für die Einhaltung der Menschenrechte und gegen Kinderarbeit sowie für Xertifix. Immer wieder spielen sie auch in Deutschland für humanitäre Projekt wie für die Erdbebenopfer in Nepal 2015. 2019 war das Trio erneut auf Deutschlandtournee und spielte u. a. beim World Town Festival und einem Benefizkonzert gegen Kinderarbeit in Berlin.