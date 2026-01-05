Mai Hocketse Buchenbach

1. Mai in Buchenbach: Traditionelle Hocketse lädt zum Verweilen ein.

Am 1. Mai lädt der Musikverein Buchenbach erneut zur beliebten Hocketse an der Mehrzweckhalle ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und bietet Besuchern die ideale Gelegenheit, den Feiertag in geselliger Atmosphäre zu verbringen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Spießbraten, Schnitzel, hausgemachte Salatteller, Grillwürste und Pommes – perfekt für Wanderer, Radfahrer und andere Ausflügler. Dazu wird frisch gezapftes Bier vom Fass serviert, das für kühle Erfrischung sorgt. Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten: Eine Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten sowie frisch gebrühter Kaffee runden das kulinarische Angebot ab.

Die Hocketse findet traditionell im Freien statt, bei schlechtem Wetter wird jedoch in die Mehrzweckhalle ausgewichen. Dort stehen ausreichend Sitzplätze für die Besucher bereit.

Der Musikverein Buchenbach freut sich darauf, zahlreiche Gäste aus der Region und darüber hinaus willkommen zu heißen. „Vorbeikommen lohnt sich!“, so die Veranstalter.