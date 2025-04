Maibaumfest Althausen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet das "Maibaumfest" im Ortsteil Althausen statt.

Das traditionelle Fest findet am Mittwoch, den 30. April 2025 und Donnerstag, den 01. Mai 2025 auf dem Rathausvorplatz in Althausen statt.

Beginn der Veranstaltung ist am 30. April 2025 um 17:00 Uhr.

Am 01. Mai 2025 startet das Fest ab 11:00 Uhr. Angeboten wird ein reichhaltiger Mittagstisch und anschließend Kaffee und Kuchen. Am Nachmittag wird die Jugendfeuerwehr Althausen eine Schauübung abhalten und ihr Können demonstrieren.

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wir die Tourist-Information Bad Mergentheim am 01. Mai 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr in Althausen einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren.

Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe und dem Jubiläum "50 Jahre Große Kreisstadt" finden Sie außerdem in unserer Broschüre.