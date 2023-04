Ausstellung im Schloss

Die Malerei von Annett Bienhaus erinnert an märchenhafte Idyllen und Bildwelten die sich jedoch an der Einfachheit ihrer Motivwahl festhalten. Die Motive findet sie in der heimischen Flora und Fauna vor unser Tür, in Naturkundlichen Werken und Zeitschriften. In streng naturalistischer Malweise, Ölfarbe auf Nessel, stellt Annett Bienhaus Tiere und Pflanzen dar. Die Umgebung der Tiere wird nur angedeutet, ein Ast ein Baum, eine Stimmung, diese gießt sie aus verdünnter Ölfarbe, die sich bei näherer Betrachtung ins Ungegenständliche auflöst. Frau Bienhaus arbeitet mit viel Freifläche meist auf großem Format, die Landschaft ist nur angedeutet, das einzig klar Formulierte sind die Tiere (Krähe, Eichelhäher, Spatz, Katze, Hund, Pferd etc.), Leerstellen werden bewusst nicht gefüllt, ihre Motive separiert sie wie kleine Inseln im Bildraum. Neben den Malereien beschäftigt die Künstlerin sich noch mit Collagen, die Einzelteile der Collagen, Blumen, Edelsteine, Muscheln etc. schneidet sie aus schwarz weiss Fotokopien aus und setzt diese dann neu zusammen. Ihre Vorliebe zur barocken Stilllebenmalereien wie die Waldbodenstillleben des Holländers Jan Davidz de Heem waren schon während ihres Studiums an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe erste Inspirationsquellen, jegliche Tierdarstellungen sei es von Malern wie George Stubbs oder Franz Marc aber auch so simple Dinge wie Glanzbildchen aus Poesiealben oder ein bemooster Stock den sie auf einem Spaziergang findet, finden sich in ihren Arbeiten wieder. Sie wuchs in einem sehr kunstaffinen Umfeld auf, beide Elternteile haben ihrerseits Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert .

ANNETT BIENHAUS * 22.05.1972 in Stuttgart

1999-2004 Studium der Freien Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Prof. Antes, Prof. Kluge, Simone Westerwinter, Antje Majewski, Prof Wasmuth, Prof.Ackermann, Prof. Dorner

und Prof. Van Wamerdam

2004 Diplom an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste

2004-2005 Meisterschülerin bei Prof. Van Wamerdam