Jede Menge Tasten

Am 4. Mai um 17 Uhr präsentiert sich der Fachbereich „Tasten“ der Jugendmusikschule in der Konstanzer Kirche. Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen zeigen die Bandbreite der Klaviermusik mit einer Vielzahl von Stücken für Klavier solo, Klavier vierhändig und Klavier in Kombination mit anderen Instrumenten. Dieses Mal wird mit Akkordeon eine weitere Klangfarbe der Tastenmusik erklingen.

Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Konzert!