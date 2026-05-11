Maientagsamstag mit Umzug

An diesem Samstag Vormittag schlängelt sich der traditionelle Göppinger Maientagsumzug mit historischem Teil durch die Innenstadt.

Zeitlicher Ablauf:

07:00 Uhr: Turmblasen vom Rathaus und Einläuten des Maientags durch die Oberhofenkirche, Reuschkirche, Stadtkirche, Waldeckkirche und die Kirchen Christkönig, Sankt Maria, Sankt Josef und Sankt Paul

08:15 Uhr: Ökumenischer Schulgottesdienst im Musiksaal der Walther-Hensel-Schule

​

9:30 Uhr: Platzkonzert auf dem Marktplatz

Es spielen abwechselnd und gemeinsam der Musikverein Frohsinn Albershausen, die Musikkapelle Hohenstaufen und das

Städtisches Blasorchester Göppingen.

10:00 Uhr: Maientagsansprache

Oberbürgermeister Alex Maier Balkon des Rathauses

10:10 Uhr: Maietagslied "Geh aus, mein Herz, und suche Freud"

Gemeinsames Singen: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“

der Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Kapellen auf dem Marktplatz

10:15 Uhr: Start Festzug

Festzug durch die Göppinger Innenstadt Moderation im Bereich des Rathauses: Elke Seemann und Thomas Kießling

Zum Ausklang des Festzugs findet auf dem Spitalplatz ein Platzkonzert der Bayernkapelle statt.

12:00 Uhr: Frühshoppen im Festzelt mit dem Musikverein Hattenhofen

13:00 bis ca. 17:00 Uhr: Kaffee Maientag - Bewirtung durch die Handballabteilung von FRISCH AUF! Göppingen im Foyer der EWS Arena

13:15 Uhr: Freigabe der Kletterbäume für städtische Schulkinder Klassenstufe 1 bis 5 Südliche Schockensee-Anlage beim Festplatz

Preise gestiftet vom Rotary-Club Göppingen

14:00 Uhr: Start Luftballon-Weitflug-Wettbewerb für alle Kinder jeden Alters Südliche Schockensee-Anlage beim Festplatz Ballon- und Kartenausgabe von 13:30 bis 14:00 Uhr Eingang Pestalozzischule Göppingen

15:00-16:00 Uhr: Maientag jung und sportlich

Vorführungen der Göppinger Schulen mit Musik, Tanz, Spiel und Sport EWS Arena

20:00 Uhr: Maientagsball der Tanzschule Bartholomay mit Live-Musik und faszinierendem Show-Programm in der Stadthalle

​Öffnungszeiten:

Vergügungspark: 11:00-24:00 Uhr

Göckelesmaier Festzelt: 12:00-01:00 Uhr

Die Partyfürsten sorgen für super Stimmung im Festzelt.