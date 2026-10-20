Maier-Hauff // DeRungs - „electronic fokus"

„Maier-Hauff//DeRungs“ vereint die kreativen Energien zweier herausragender Musiker: Julian Maier-Hauff und Lukas DeRungs. Das Projekt ist ein lebendiges Laboratorium, in dem Jazz, Improvisation, Electronica und Sounddesign zu einem Geflecht verschmelzen.

„Maier-Hauff//DeRungs“ ist mehr als ein Experiment. Es ist eine Reise durch musikalische Galaxien, die das Publikum auf eine mitreißende Reise mitnimmt. Durch die Verbindung von analogen und digitalen Klängen, live gespielten Instrumenten und innovativen elektronischen Elementen entsteht eine faszinierende Dynamik, die Emotionen und Sinne gleichermaßen anspricht.

Das Projekt bietet Raum für spontane Improvisationen und kreative Interaktionen zwischen den Musikern. Durch die harmonische Zusammenarbeit entsteht ein außergewöhnliches Zusammenspiel auf höchstem Niveau. Von pulsierenden Grooves über lyrische Melodien bis hin zu experimentellen Klanglandschaften – „DeRungs//Maier-Hauff“ ist die Verschmelzung der künstlerischen Vision und des unermüdlichen Schaffensdranges zweier Künstler. Es ist eine Hommage an die transformative Kraft der Musik, die Menschen verbindet und die Welt um sie herum auf wundersame Weise verändert.