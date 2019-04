Das Maifeld Derby ist mittlerweile fester Bestandteil im gut sortierten Festival-Kalender. Vom Singer-Songwriter über die klassische Indie-Band bis hin zum Elektroniktüftler ist vom 14. bis 16. Juni alles dabei, was die anspruchsvolle Musik-Szene zu bieten hat: Tocotronic, The Streets, Von wegen Lisbeth, Parcels, Teenage Fanclub, Kevin Morby, The Twilight Sad und viele weitere Acts haben sich schon angekündigt. Auf dem weitläufigen Festivalgelände kann man gemütlich zwischen den vier Bühnen – jede mit ganz eigenem Charme – hin und her schlendern, Lieblingsbands zujubeln und ganz neue Entdeckungen machen. Zwischendurch locken ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm und regionale Köstlichkeiten.