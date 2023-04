Ausstellungsbeginn: "Healing" meets "Aqua-natur-relle"

Malen was man fühlt – „Healing“, so nennt Saskia Madeleine Schaubele ihre Bildreihe, inspiriert von ihrem eigenen Weg der Heilung. Ihr Vater Frieder Schaubele bringt seine Naturverbundenheit mit dem Pinsel auf Papier. In der Ausstellung „Aqua-natur-relle“ sehen Sie Natur-Aquarelle inspiriert von der Heimat bis nach Südtirol und weiter in die Toskana – bis zum Kilimandscharo und seiner faszinierenden Savanne.

Die gemeinsame Ausstellung der beiden sehen Sie vom 12. Mai bis 25. Juni 2023 im Haus des Gastes, Helfensteinstraße 20, 73342 Bad Ditzenbach.