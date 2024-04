Joy Bogat (D)

“Maybe being soft is what makes us worthy of trust.”

Mit diesem Motto läutet die Künstlerin Joy Bogat eine neue musikalische Phase ein – immer noch mutig und eigensinnig, aber doch immer noch so warm und einladend, dass jede*r einen eigenen Platz darin findet. Getragen von Bogats klarer und außergewöhnlicher Stimme bewegt sich ihre Musik nach wie vor zwischen zwischen Soul, Alternative, R’n’B und Indie. Flächen aus Synthesizern und Stimmen, Spoken Word und groovende Beats verweben sich dabei mit einer spielerischen Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht – und die auf die Hörer*innen absolut ansteckend wirkt.

Nach der Veröffentlichung von zwei EPs wird Joy Bogat 2024 mit ihrer Band und viel neuer Musik unterwegs in Deutschland sein. Ihre Live-Shows haben geradezu heilende Wirkung, spannen ihre Texte doch einen Bogen von Achtsamkeit und Empowerment über female intuition bis hin zu der Sehnsucht nach (familiärer) Verbindung in einer globalisierten Welt und dem Hinterfragen gesellschaftlicher Strukturen.

Joy Bogat ist inspiriert von ihrer Liebe zu Büchern, ihrem Ausleben von radical softness und ihrem Prozess der Selbstverortung sowohl als Schwarze als auch deutsche Frau und legt jetzt mehr denn je ihre Karten auf den Tisch. Sie lässt uns teilhaben an einem Schatz an Erfahrungen, Melodien und ihrem herausragenden musikalischen Talent.