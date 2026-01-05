Maihock beim TSV Hohenstaufen

Die Aktiven Fußballer des TSV laden am 1. Mai zum traditionellen Maihock auf den Sportplatz ein. Freuen Sie sich auf Steaks und Rote vom Grill, erfrischende Getränke sowie stimmungsvolle Blasmusik.

Am 1. Mai heißt es wieder: Auf zum Maihock des TSV Hohenstaufen! Die Aktiven Fußballer des TSV laden herzlich auf den Sportplatz ein und sorgen für einen geselligen Treffpunkt für Jung und Alt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit frisch gegrillten Steaks und Roten sowie einer Auswahl an erfrischenden Getränken.

Für die passende Stimmung sorgt die Bayernkapelle mit traditioneller Blasmusik und schwungvollen Klängen. Ob als Ziel einer Maiwanderung, für ein gemütliches Beisammensein mit Familie und Freunden oder einfach zum Genießen des Feiertags: Der TSV Hohenstaufen freut sich auf zahlreiche Gäste und einen rundum gelungenen Tag in entspannter Atmosphäre.