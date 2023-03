Am 30. April ab 19 Uhr wird der Marktplatz in eine Open-Air-Tanzfläche verwandelt. Mit Musik der 70er und 80er Jahre bringt die Band Sie in Stimmung und animiert Sie zum Tanzen und Mitsingen.

Mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und einem leckeren Angebot an Essen und Getränken wird dafür gesorgt, dass Sie sich auf der Maihocketse auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz rundum wohlfühlen.

Das Fest macht den Abend zu einem gelungenen Start in den Mai. Inzwischen ist die Maihocketse zu einer festen Tradition geworden und wird immer gern besucht.

Der Verein Schwäbisch Hall aktiv e. V., in dem sich Einzelhändlerinnen und -händler, Gewerbetreibende und Einzelpersonen für ihre Stadt engagieren, organisiert die Veranstaltung zusammen mit der Stadt Schwäbisch Hall (Fachbereich Kultur und Touristik) bereits seit einigen Jahren. Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit und genießen Sie die tolle Stimmung – das sollte niemand verpassen.