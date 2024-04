Wiesenfest 2024

Das Wiesenfest ist ein fester Bestandteil im Terminkalender des MV Stetten und findet immer an Christi Himmelfahrt statt. War es früher auf der Wiese am Raupenloch ein "reines" Wiesenfest, veranstalten wir dieses Fest seit vielen Jahren auf der großen Wiese am Vereinsheim in der Frauenländerstraße. Dabei können sich die Besucher auf ganztägige Unterhaltungsmusik durch unser Orchester freuen, ab und zu haben wir auch Kapellen befreundeter Vereine zu Gast.

Dieses Fest bietet ebenfalls ein Podium für unsere Jugend, die dort einen Auftritt hat. Zugleich bietet die Wiese viel Platz zum Spielen und Austoben für die Kleinsten, wir haben eine Hüpfburg aufgebaut und falls es wider Erwarten mal regnen sollte, sorgen ein kleines Zelt und der großem Saal im Vereinsheim für einen trockenen Unterschlupf. Von 11:00 Uhr morgens bis in die Abendstunden erwartet die Besucher Gegrilltes, Gekühltes, am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen.