Am 30. April 2025 veranstaltet der MGV Eintracht Oberhöfen e.V. wieder die traditionelle Maihocketse am alten Schulhaus in Oberhöfen.

Ab 18:00 Uhr können die Kinder den Maibaum schmücken, der dann gegen 19:30 Uhr aufgestellt wird. Die ganze Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.