"Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg..."

Die Generation der "Kriegskinder" damals und heute

Stadtbibliothek Göppingen Kornhausplatz 1, 73033 Landkreis Göppingen

„Kriegskinder“, Menschen, die zwischen 1934 und 1944 geboren wurden, haben ihre schweren Erlebnisse und damit verbundenen Gefühle oft einsam in sich verborgen.

Nach dem Kriegsende stand der Wiederaufbau Deutschlands im Vordergrund und benötigte alle Kräfte. Jetzt, im höheren Alter angekommen, kehren (auch) im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, bei vielen Menschen Erinnerungen an die Zeit der Kriegskindheit zurück. Wie können wir als Angehörige, Ehrenamtliche, Pflegende und Nachbarn diese Menschen begleiten auf ihrem Weg hin zu einem versöhnten Lebensende? Welche Rolle spielen Demenz und die Gefahr einer Retraumatisierung?​

Die Veranstaltungen sind eine Kooperation folgender Bildungshäuser: Evangelische Erwachsenenbildung Geislingen-Göppingen, Katholische Erwachsenenbildung Göppingen, Volkshochschule Göppingen, Städtische Jugendmusikschule Göppingen, Kunsthalle Göppingen und Haus der Familie Göppingen.

Info

Stadtbibliothek Göppingen Kornhausplatz 1, 73033 Landkreis Göppingen
Kunst & Ausstellungen
Google Kalender - "Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg..." - 2025-10-20 16:00:00 Google Yahoo Kalender - "Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg..." - 2025-10-20 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - "Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg..." - 2025-10-20 16:00:00 Outlook iCalendar - "Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg..." - 2025-10-20 16:00:00 ical

Tags