"Maikäfer flieg, dein Vater ist im Krieg..."

„Kriegskinder“, Menschen, die zwischen 1934 und 1944 geboren wurden, haben ihre schweren Erlebnisse und damit verbundenen Gefühle oft einsam in sich verborgen.

Nach dem Kriegsende stand der Wiederaufbau Deutschlands im Vordergrund und benötigte alle Kräfte. Jetzt, im höheren Alter angekommen, kehren (auch) im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, bei vielen Menschen Erinnerungen an die Zeit der Kriegskindheit zurück. Wie können wir als Angehörige, Ehrenamtliche, Pflegende und Nachbarn diese Menschen begleiten auf ihrem Weg hin zu einem versöhnten Lebensende? Welche Rolle spielen Demenz und die Gefahr einer Retraumatisierung?​

Die Veranstaltungen sind eine Kooperation folgender Bildungshäuser: Evangelische Erwachsenenbildung Geislingen-Göppingen, Katholische Erwachsenenbildung Göppingen, Volkshochschule Göppingen, Städtische Jugendmusikschule Göppingen, Kunsthalle Göppingen und Haus der Familie Göppingen.