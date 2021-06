Die Jugendkunstschule Backnang präsentiert Postkarten in der Stadtbücherei

Dozenten der Jugendkunstschule verteilten Postkarten an ihre Schüler, die diese künstlerisch gestalten durften. Ob Aquarell, Buntstift, grafische Muster oder Glitzersteinchen – die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 16 Jahren ließen ihrer Fantasie dabei freien Lauf und schickten ihre gestalteten Karten an die Jugendmusikschule zurück. Um eine Art Briefwechsel darzustellen beantworteten die Lehrer alle Postkarten. Herausgekommen ist ein Postkartenwechsel zwischen den Kindern und Dozenten mit Geschichten, die etwas über die Träume, die Umgebung oder das Essen der Kinder während des Lockdowns erzählen, begleitet von netten Grußworten der Kinder. Die gut 60 Kunstwerke in Postkartengröße werden ab Freitag, 16. April in der Stadtbücherei Backnang, Im Biegel 13, ausgestellt werden. Um trotz Corona möglichst vielen Neugierigen die Möglichkeit zu geben, die Postkarten zu betrachten, werden sie durch die Fenster im Erdgeschoss präsentiert, so dass ein Freiluft-Galerie-Erlebnis entsteht.