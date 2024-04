Maimarkt 2024

Die Stadt Wernau lädt zum 28. Maimarkt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Am Sonntag, den 12. Mai wird die Innenstadt wieder entlang der Kirchheimer Straße zur Fußgängerzone und bietet Raum für das größte Frühlingsevent der Stadt. Freuen Sie sich auf unterschiedliche Märkte, Livemusik und die gewohnte Hocketse auf dem Stadtplatz. Kleinere Attraktionen und Angebote runden das Programm ab und bieten für jeden Besucher etwas Passendes. Zudem ist am gleichen Tag auch "verkaufsoffener Sonntag", was bedeutet, dass auch einige Läden in Wernau geöffnet haben werden.