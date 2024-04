Puppentheater Pippi Langstrumpf

Pippi wohnt mit kleiner Onkel und Herr Nilsson in der Villa Kunterbunt. Dort wird sie oft von ihren Freunden Annika und Tommy besucht. Eines Tages werden zwei Räuber auf Pippi aufmerksam und entscheiden sich sie zu bestehlen. Wie Pippi die Räuber in die Flucht schlägt und welche Rolle Annika und Tommy dabei spielen erfährt ihr bei einem Besuch in unserem Theater.

Ein Handpuppenspiel geeignet für Kinder ab 2 Jahren inszeniert nach den Geschichten von Astrid Lindgren.

Gespielt von der Puppenbuehne Maatzamba, Romano und Elena Maatz.