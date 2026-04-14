Maimarkt Boxberg - Spendenlauf

SPENDENLAUF AM BOXBERGER MAIMARKT 2026

Firmenabend

16:00 Uhr Umpfertalhalle geöffnet

Festbetrieb

17:00 Uhr Fahrgeschäfte geöffnet

17:30 Uhr Firmenspendenlauf - Kinder- und Jugendlauf

18:30 Uhr Firmenspendenlauf Hauptlauf

17:00 Uhr Umpfertalhalle

Fröhliche Dorfmusikanten - Eintritt frei -

20:00 Uhr Umpfertalhalle

Partyband GRUMIS - Eintritt frei -

20:30 Uhr Spendenübergabe Jugendhilfe Creglingen e.V. & Wunschmobil unterwegs

SPENDENLAUF AM BOXBERGER MAIMARKT 2026

Unter dem Motto: Laufen für einen guten Zweck! Gemeinsam Gutes tun am Spendenlauf!

Der gesamte Erlös geht an die Jugendhilfe Creglingen e.V. & "Wunschmobil unterwegs" Caritas Förderverein.

Laufbeschreibung:

Jede Runde zählt - egal ob spazieren gehen, walken oder joggen

Streckenlänge: ca. 1 km/ pro Runde

Start/ Ziel: Umpfertalhalle Boxberg

(Seebuckel 20, 97944 Boxberg)

Rundenerfassung: Beim Durchqueren des Start- u. Zielbogens werden die Runden ermittelt (keine Zeiterfassung)

Umkleiden/ Toiletten/ Dusche: Umpfertalhalle Boxberg

Teilnahmegebühr: entfällt

Ergebnisse und weitere Informationen:

Infostand in der Aula der Umpfertalschule ab 16:30 Uhr

Ausgabe von Teilnehmer-Bändern für den Lauf

je nach Teilnehmerzahl Nachmeldung möglich

Spendenübergabe ca. 20:30 Uhr in der Umpfertalhalle Boxberg

Kinder- und Jugendlauf

ab 7 Jahre ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten

bis 6 Jahre nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten

Start: 17:30 Uhr

Ende: 18:00 Uhr

Dauer: 30 min

Hauptlauf

ab 14 Jahre möglich

Start: 18:30 Uhr

Ende: 19:30 Uhr

Dauer: 60 min

Herzlichen Dank an die unten genannten Firmen, deren Spenden es uns ermöglicht haben, unseren Spendenlauf durchzuführen und damit einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.