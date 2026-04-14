Maimarkt Boxberg - Spendenlauf

SPENDENLAUF AM BOXBERGER MAIMARKT 2026
Firmenabend
16:00 Uhr Umpfertalhalle geöffnet
Festbetrieb
17:00 Uhr Fahrgeschäfte geöffnet
17:30 Uhr Firmenspendenlauf - Kinder- und Jugendlauf
18:30 Uhr Firmenspendenlauf Hauptlauf
17:00 Uhr Umpfertalhalle
Fröhliche Dorfmusikanten - Eintritt frei -
20:00 Uhr Umpfertalhalle
Partyband GRUMIS - Eintritt frei -
20:30 Uhr Spendenübergabe Jugendhilfe Creglingen e.V. & Wunschmobil unterwegs
SPENDENLAUF AM BOXBERGER MAIMARKT 2026
Unter dem Motto: Laufen für einen guten Zweck! Gemeinsam Gutes tun am Spendenlauf!
Der gesamte Erlös geht an die Jugendhilfe Creglingen e.V. & "Wunschmobil unterwegs" Caritas Förderverein.
Laufbeschreibung:
Jede Runde zählt - egal ob spazieren gehen, walken oder joggen
Streckenlänge: ca. 1 km/ pro Runde
Start/ Ziel: Umpfertalhalle Boxberg
(Seebuckel 20, 97944 Boxberg)
Rundenerfassung: Beim Durchqueren des Start- u. Zielbogens werden die Runden ermittelt (keine Zeiterfassung)
Umkleiden/ Toiletten/ Dusche: Umpfertalhalle Boxberg
Teilnahmegebühr: entfällt
Ergebnisse und weitere Informationen:
- Infostand in der Aula der Umpfertalschule ab 16:30 Uhr
- Ausgabe von Teilnehmer-Bändern für den Lauf
- je nach Teilnehmerzahl Nachmeldung möglich
- Spendenübergabe ca. 20:30 Uhr in der Umpfertalhalle Boxberg
Kinder- und Jugendlauf
- ab 7 Jahre ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten
- bis 6 Jahre nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
Start: 17:30 Uhr
Ende: 18:00 Uhr
Dauer: 30 min
Hauptlauf
- ab 14 Jahre möglich
Start: 18:30 Uhr
Ende: 19:30 Uhr
Dauer: 60 min
Herzlichen Dank an die unten genannten Firmen, deren Spenden es uns ermöglicht haben, unseren Spendenlauf durchzuführen und damit einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.
- Adelmann Metallbearbeitung GmbH
- DONE electronics GmbH
- EDEKA MARKT WAIBEL
- Friseur Fatma
- HGPower GmbH
- Herbsthäuser Brauerei
- Hofmann Menü-Manufaktur GmbH
- HR Hartmut Ruck GmbH & Co.KG
- Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber
- LTI-Metalltechnik GmbH
- Malerfachbetrieb Yumurtaci
- Maler- und Stuckateurbetrieb Steffen Kuhn
- Ruck Ventilatoren
- Spedition Dölzer
- Spotex Arena GmbH
- Stadtwerk Tauberfranken
- Systemair GmbH
- Wachter OHG
- Zimmerei Heiko Gubelius
- Zimmerei Martin Kraft