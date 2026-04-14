Maimarkt Boxberg - Spendenlauf

Umpfertalhalle Boxberg Seebuckel 20, 797944 Boxberg

SPENDENLAUF AM BOXBERGER MAIMARKT 2026

Firmenabend

16:00 Uhr Umpfertalhalle geöffnet

Festbetrieb

17:00 Uhr Fahrgeschäfte geöffnet

17:30 Uhr Firmenspendenlauf - Kinder- und Jugendlauf

18:30 Uhr Firmenspendenlauf Hauptlauf

17:00 Uhr Umpfertalhalle

Fröhliche Dorfmusikanten - Eintritt frei -

20:00 Uhr Umpfertalhalle

Partyband GRUMIS - Eintritt frei -

20:30 Uhr Spendenübergabe Jugendhilfe Creglingen e.V. & Wunschmobil unterwegs

SPENDENLAUF AM BOXBERGER MAIMARKT 2026

Unter dem Motto: Laufen für einen guten Zweck! Gemeinsam Gutes tun am Spendenlauf!

Der gesamte Erlös geht an die Jugendhilfe Creglingen e.V. & "Wunschmobil unterwegs" Caritas Förderverein.

Laufbeschreibung:

Jede Runde zählt - egal ob spazieren gehen, walken oder joggen

Streckenlänge: ca. 1 km/ pro Runde

Start/ Ziel: Umpfertalhalle Boxberg

(Seebuckel 20, 97944 Boxberg)

Rundenerfassung: Beim Durchqueren des Start- u. Zielbogens werden die Runden ermittelt (keine Zeiterfassung)

Umkleiden/ Toiletten/ Dusche: Umpfertalhalle Boxberg

Teilnahmegebühr: entfällt

Ergebnisse und weitere Informationen:

  • Infostand in der Aula der Umpfertalschule ab 16:30 Uhr
  • Ausgabe von Teilnehmer-Bändern für den Lauf
  • je nach Teilnehmerzahl Nachmeldung möglich
  • Spendenübergabe ca. 20:30 Uhr in der Umpfertalhalle Boxberg

Kinder- und Jugendlauf

  • ab 7 Jahre ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten
  • bis 6 Jahre nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten

Start: 17:30 Uhr

Ende: 18:00 Uhr

Dauer: 30 min

Hauptlauf

  • ab 14 Jahre möglich

Start: 18:30 Uhr

Ende: 19:30 Uhr

Dauer: 60 min

Herzlichen Dank an die unten genannten Firmen, deren Spenden es uns ermöglicht haben, unseren Spendenlauf durchzuführen und damit einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.

  • Adelmann Metallbearbeitung GmbH
  • DONE electronics GmbH
  • EDEKA MARKT WAIBEL
  • Friseur Fatma
  • HGPower GmbH
  • Herbsthäuser Brauerei
  • Hofmann Menü-Manufaktur GmbH
  • HR Hartmut Ruck GmbH & Co.KG
  • Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber
  • LTI-Metalltechnik GmbH
  • Malerfachbetrieb Yumurtaci
  • Maler- und Stuckateurbetrieb Steffen Kuhn
  • Ruck Ventilatoren
  • Spedition Dölzer
  • Spotex Arena GmbH
  • Stadtwerk Tauberfranken
  • Systemair GmbH
  • Wachter OHG
  • Zimmerei Heiko Gubelius
  • Zimmerei Martin Kraft

Info

Umpfertalhalle Boxberg Seebuckel 20, 797944 Boxberg
Sport & Bewegung
Google Kalender - Maimarkt Boxberg - Spendenlauf - 2026-05-13 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Maimarkt Boxberg - Spendenlauf - 2026-05-13 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Maimarkt Boxberg - Spendenlauf - 2026-05-13 16:00:00 Outlook iCalendar - Maimarkt Boxberg - Spendenlauf - 2026-05-13 16:00:00 ical

Tags