Maimarkt Boxberg - Maimarkteröffnung

Boxberger Maimarkteröffnung

ab 10:30 Uhr Umpfertalhalle

ab 11:00 Uhr Fahrgeschäfte & Krämermarkt geöffnet

10:00 Uhr Familiengottesdienst (im Biergarten)

10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Straßenengel e.V. / Flohmarkt to go

ab 10:00 Uhr

Medien- und Kulturzentrum Boxberg

Tattoo Studio: Seven ink - „Walk in & get inked.“

10:30 Uhr Umpfertalhalle

Eiersheimer Musikanten - Eintritt frei -

11:00 Uhr - 18:00 Uhr Bogenschießen Sportgelände Umpfertalschule

12:00 Uhr Rathausinnenhof

Eröffnung des Maimarktes durch Frau Bürgermeisterin Heidrun Beck und unter Mitwirkung des Musikverein Umpfertal, Kupprichhausen & Unterschüpf, der Volkstanzgruppe Uiffingen sowie dem Evangelischen und Katholischen Kindergarten Boxberg. Anschließend Festzug zum Messegelände an der Umpfertalhalle. Jedes Kind, das am Festzug mit einem Maistecken teilnimmt, erhält eine Brezel und eine Freikarte für ein Fahrgeschäft. Begleitet wird der Festzug von einer Oldtimer-Schlepperschau, die danach an der Umpfertalhalle zu sehen ist.

13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Verkaufsoffener Feiertag der Boxberger Geschäfte

13:00 Uhr Umpfertalhalle

Fassanstich Herbsthäuser Brauerei

Fassanstich Becksteiner Winzer

13:00 bis 17:00 Uhr Medien- und Kulturzentrum Boxberg

Kunstausstellung in der Mediothek Boxberg

Carmen Coupé - TOUCH BEYOND

- Eintritt frei

Kaffee & Kuchen - Mensa - VfB Boxberg-Wölchingen Jugend

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Heimatmuseum

Sonderausstellung: Musikverein Umpfertal

- Eintritt frei -

14:00 Uhr Umpfertalhalle

Musikverein Umpfertal

- Eintritt frei -

16:30 Uhr Umpfertalhalle

Viva Brasil - Danceshow

- Eintritt frei -

17:30 Uhr Umpfertalhalle

Stadt- und Feuerwehrkappell TBB

- Eintritt frei -