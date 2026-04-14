Maimarkt Boxberg - Maimarkteröffnung

Boxberger Maimarkteröffnung
ab 10:30 Uhr Umpfertalhalle
ab 11:00 Uhr Fahrgeschäfte & Krämermarkt geöffnet
10:00 Uhr Familiengottesdienst (im Biergarten)
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Straßenengel e.V. / Flohmarkt to go
ab 10:00 Uhr
Medien- und Kulturzentrum Boxberg
Tattoo Studio: Seven ink - „Walk in & get inked.“
10:30 Uhr Umpfertalhalle
Eiersheimer Musikanten - Eintritt frei -
11:00 Uhr - 18:00 Uhr Bogenschießen Sportgelände Umpfertalschule
12:00 Uhr Rathausinnenhof
Eröffnung des Maimarktes durch Frau Bürgermeisterin Heidrun Beck und unter Mitwirkung des Musikverein Umpfertal, Kupprichhausen & Unterschüpf, der Volkstanzgruppe Uiffingen sowie dem Evangelischen und Katholischen Kindergarten Boxberg. Anschließend Festzug zum Messegelände an der Umpfertalhalle. Jedes Kind, das am Festzug mit einem Maistecken teilnimmt, erhält eine Brezel und eine Freikarte für ein Fahrgeschäft. Begleitet wird der Festzug von einer Oldtimer-Schlepperschau, die danach an der Umpfertalhalle zu sehen ist.
13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Verkaufsoffener Feiertag der Boxberger Geschäfte
13:00 Uhr Umpfertalhalle
Fassanstich Herbsthäuser Brauerei
Fassanstich Becksteiner Winzer
13:00 bis 17:00 Uhr Medien- und Kulturzentrum Boxberg
Kunstausstellung in der Mediothek Boxberg
Carmen Coupé - TOUCH BEYOND
- Eintritt frei
Kaffee & Kuchen - Mensa - VfB Boxberg-Wölchingen Jugend
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Heimatmuseum
Sonderausstellung: Musikverein Umpfertal
- Eintritt frei -
14:00 Uhr Umpfertalhalle
Musikverein Umpfertal
- Eintritt frei -
16:30 Uhr Umpfertalhalle
Viva Brasil - Danceshow
- Eintritt frei -
17:30 Uhr Umpfertalhalle
Stadt- und Feuerwehrkappell TBB
- Eintritt frei -