Maimarkt Boxberg - Seniorennachmittag & Vereinsabend

Umpfertalhalle Boxberg Seebuckel 20, 797944 Boxberg

ab 11:30 Uhr Umpfertalhalle geöffnet

ab 13:00 Uhr Fahrgeschäfte & Krämermarkt geöffnet

10:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Straßenengel e.V. / Flohmarkt to go

ab 10:00 Uhr Medien- und Kulturzentrum

Tattoo Studio: Seven ink - „Walk in & get inked.“

ab 11:30 Uhr Umpfertalhalle

Musikverein Kupprichhausen

- Eintritt frei -

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr Medien- und Kulturzentrum Boxberg

Kunstausstellung in der Mediothek Boxberg

Carmen Coupé - TOUCH BEYOND

- Eintritt frei -

14:30 Uhr Seniorennachmittag 

Auftritt evangelischer Kindergarten

15:00 Uhr

Walter Scholz

im Anschluss Autogrammstunde

- Eintritt frei -

16:30 Uhr Umpfertalhalle Boxberg

Musikverein Unterschüpf

- Eintritt frei -

18:30 Uhr NABU Abendspaziergang zum Maimarkt

Treffpunkt Sportheim Boxberg

ab 19:00 Uhr Umpfertalhalle 

Große Verlosung - Pro Maß Bier - 1 Los - Ziehung ca. 21:30 Uhr

20:00 Uhr Umpfertalhalle

WÜRZBUAM.... die Partyband

- Eintritt frei -

Info

Märkte
Google Kalender - Maimarkt Boxberg - Seniorennachmittag & Vereinsabend - 2026-05-15 11:30:00 Google Yahoo Kalender - Maimarkt Boxberg - Seniorennachmittag & Vereinsabend - 2026-05-15 11:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Maimarkt Boxberg - Seniorennachmittag & Vereinsabend - 2026-05-15 11:30:00 Outlook iCalendar - Maimarkt Boxberg - Seniorennachmittag & Vereinsabend - 2026-05-15 11:30:00 ical

Tags