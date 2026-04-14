Maimarkt Boxberg - Kindernachmittag & Trachtenabend

Umpfertalhalle Boxberg Seebuckel 20, 797944 Boxberg

KINDERNACHMITTAG & TRACHTENABEND

ab 11:00 Uhr Umpfertalhalle geöffnet

ab 13:00 Uhr Fahrgeschäfte & Krämermarkt geöffnet

10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Straßenengel e.V. / Flohmarkt to go

ab 10:00 Uhr Medien- und Kulturzentrum Boxberg

Tattoo Studio: Seven ink - „Walk in & get inked.“

11:00 Uhr Flohmarkt für den Guten Zweck

Lebenshof Pegasus

auf der Wiese zwischen dem Pfarrhaus und Gemeindehaus

13:00 Uhr - 18:00 Uhr Bogenschießen Sportgelände Umpfertalschule

13:30 Uhr Umpfertalhalle

DJ Beck & Boxberg Bär

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften

14:30 Uhr Umpfertalhalle

Clown Lothar Lempp 

im Anschluss erhält jedes Kind in der Halle eine Freikarte

- Eintritt frei -

15:30 Uhr Umpfertalhalle

Unverhopft

- Eintritt frei -

20:00 Uhr Umpfertalhalle

BALBACHTALER - die rockenden Blasmusiker aus dem Balbachtal

- Eintritt frei -

Info

