Maimarkt Boxberg - Finishing

Umpfertalhalle Boxberg Seebuckel 20, 797944 Boxberg

ab 9:30 Uhr Umpfertalhalle geöffnet

ab 11:00 Uhr Fahrgeschäfte & Krämermarkt geöffnet

10 Uhr Umpfertalhalle - Ökumenischer Gottesdienst

ab 10:30 Uhr Umpfertalhalle

Zünftiges Weißwurstfrühstück

10:00 Uhr - 18:00 Uhr

Straßenengel e.V./ Flohmarkt to go

11:00 Uhr Umpfertalhalle

Winzerkapelle Beckstein

- Eintritt frei -

11:00 Uhr - 18:00 Uhr Bogenschießen Sportgelände Umfpertalschule

13:00 Uhr Medien- und Kulturzentrum Boxberg

Kunstausstellung

Carmen Coupé - TOUCH BEYOND

Kaffee & Kuchen - Mensa - TSV Unterschüpf Jugend

- Eintritt frei -

13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag der Boxberger Geschäfte

14:00 Uhr - 17:00 Uhr Heimatmuseum

Sonderausstellung Musikverein Umpfertal

- Eintritt frei -

15:00 Uhr Umpfertalhalle

Auftritt Tanzgruppen: TV Boxberg, Narrhalla Boxberg & TSV Schweigern

17:00 Uhr Umpfertalhalle

Gastauftritt des aus Rundfunk und Fernsehen bekannten Schlagerstars "LIANE"

im Anschluss Autogrammstunde

- Eintritt frei -

ab 17:00 Uhr Umpfertalhalle

Große Verlosung Pro Maß Bier - 1 Los (Ziehung ca. 21:30 Uhr)

18:30 Uhr Umpfertalhalle

New Kingcourts - Oldies & mehr

- Eintritt frei -

Info

Märkte
Google Kalender - Maimarkt Boxberg - Finishing - 2026-05-17 09:30:00 Google Yahoo Kalender - Maimarkt Boxberg - Finishing - 2026-05-17 09:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Maimarkt Boxberg - Finishing - 2026-05-17 09:30:00 Outlook iCalendar - Maimarkt Boxberg - Finishing - 2026-05-17 09:30:00 ical

Tags