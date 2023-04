Maimarkt - Verkaufsoffener Sonntag Lauda

​Großer Maimarkt am Sonntag, 14. Mai 2023 – „Kunst und Kultur“ in der Altstadt von Lauda

Die bunteste Zeit des Jahres steht vor der Tür und wird auch in Lauda-Königshofen gebührend gefeiert! Kleine und große Besucher kommen beim großen Maimarkt am Sonntag, 14. Mai 2023 von 11 bis 18 Uhr in Lauda voll auf ihre Kosten. Der Maimarkt steht unter dem Motto“ Kunst und Kultur“. Zahlreiche Künstler aus der Region präsentieren ihre Kunstwerke und laden zu einem Bummel durch die bunt geschmückte Altstadt ein. Bereits ab 11.00 Uhr lädt der Krämermarkt auf dem Marktplatz zum Stöbern und Entdecken ein. Rund ums Rathaus findet auch der große Flohmarkt – ein beliebter Magnet für alle Generationen – statt. Viele weitere Überraschungen und Aktionen sorgen für einen fröhlichen und erlebnisreichen Aufenthalt in Lauda. Auf der Bühne auf dem Marktplatzplatz bringen Bands und Musiker fröhliche Stimmung in die Weinstadt. Von 12.00 bis 17.00 Uhr präsentieren zudem die Einzelhändler ihre ganze Vielfalt und präsentieren attraktive Angebote aus allen Bereichen. Die Stadt bedankt sich beim Gewerbeverein Lauda für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags. Herzliche Einladung!

Markt ab 11:00 Uhr.

Geschäftszeiten 12:00 - 17:00 Uhr.