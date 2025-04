Maimarkt - Verkaufsoffener Sonntag Lauda

Markt ab 11:00 Uhr.

Geschäftszeiten 12:00 - 17:00 Uhr.

​Großer Maimarkt am Sonntag, 11. Mai 2025 – „Kunst und Kultur“ in der Altstadt von Lauda Die bunteste Zeit des Jahres steht vor der Tür und wird auch in Lauda-Königshofen gebührend gefeiert! Kleine und große Besucher kommen beim großen Maimarkt am Sonntag, 11. Mai 2025 von 11 bis 18 Uhr in Lauda voll auf ihre Kosten. Der Maimarkt steht unter dem Motto“ Kunst und Kultur“. Zahlreiche Künstler aus der Region präsentieren ihre Kunstwerke und laden zu einem Bummel durch die bunt geschmückte Altstadt ein. Die Stadt bedankt sich beim Gewerbeverein Lauda für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags. Herzliche Einladung!