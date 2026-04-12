Erlebt euren Göppinger Krämermarkt am 08. Mai 2025
Vom Marktplatz über die Hauptstraße bis zum Schillerplatz erstreckt sich der Maimarkt . Es werden über 80 Marktbeschicker und Händler mit den unterschiedlichsten Waren präsent sein.
Von Geschenk- und Dekorationsartikeln über Socken, Schuhe, Taschen, Geldbörsen, Schreibwaren, Kleidung, Babyaccessoires, Sonnenhüte und Sonnenbrillen bis zu Holz- und Haushaltswaren, Pfannen, Gardinen und Tischdecken, Seifen, Duftölen, Filzprodukten, Kunsthandwerk, Schmuck, Kerzen, Reinigungsmitteln, aber auch Spezialitäten wie Käse, Gewürze, Pralinen und Trockenfrüchten und noch vielem mehr wird alles angeboten.
Für den kleinen Hunger locken Imbisse verschiedenster Art, so zum Beispiel Rote Würste, Schupfnudeln, Schokofrüchte, Crêpes und Süßwarenstände.
In der Mitte des Marktplatzes steht für unsere kleinen Besucher ein kleines Kinderfahrgeschäft.