Maimarkt

vom Marktplatz bis zum Schillerplatz

bis

Innenstadt Göppingen 73033 Göppingen

Erlebt euren Göppinger Krämermarkt am 08. Mai 2025

Vom Marktplatz  über die Hauptstraße bis zum Schillerplatz erstreckt sich der Maimarkt . Es werden über 80 Marktbeschicker und Händler mit den unterschiedlichsten Waren präsent sein. 

Von Geschenk- und Dekorationsartikeln über Socken, Schuhe, Taschen, Geldbörsen, Schreibwaren, Kleidung, Babyaccessoires, Sonnenhüte und Sonnenbrillen bis zu Holz- und Haushaltswaren, Pfannen, Gardinen und Tischdecken, Seifen, Duftölen, Filzprodukten, Kunsthandwerk, Schmuck, Kerzen, Reinigungsmitteln, aber auch Spezialitäten wie Käse, Gewürze, Pralinen und Trockenfrüchten und noch vielem mehr wird alles angeboten. 

Für den kleinen Hunger locken Imbisse verschiedenster Art, so zum Beispiel Rote Würste, Schupfnudeln, Schokofrüchte, Crêpes und Süßwarenstände. 

In der Mitte des Marktplatzes steht für unsere kleinen Besucher ein kleines Kinderfahrgeschäft.

Info

Innenstadt Göppingen 73033 Göppingen
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