Main-Tauber Weihnachtscircus Bad Mergentheim

Nach einem Jahr Corona-Pause ist der Main-Tauber Weihnachtscircus endlich wieder da!

In diesem Winter kommt sie: Die größte Show aller Zeiten! Erleben Sie die Magie der Circuswelt live im Main-Tauber Weihnachtscircus in Bad Mergentheim. Wieder einmal reisen die besten Artisten der Welt ins liebliche Taubertal. Freuen Sie sich auf Preisträger des internationalen Circusfestivals von Monte Carlo, preisgekrönte Weltclowns, edle Tierdarbietungen und Spitzen-Artisten aus insgesamt vierzehn (!) Nationen in einem der größten und modernsten Circuszelte Europas!

Die größte und schönste Weihnachts-Show in der Region!

​Die Sensation kommt in diesem Winter mit den weltberühmten weißen Tigern - einer wahren Hommage an die größten Magier aller Zeiten: Siegfried und Roy. Außerdem sorgen todesmutige Luftakrobaten, Reck-Athleten, Fahrrad-Virtuosen, sowie eine atemberaubende Hochseilsensation aus Kolumbien für ein wahres Weltstadt-Programm. Erstmals werden die Shows von einem Musical-Sänger und den Las Vegas Show-Girls begleitet.

​Oberbürgermeister Udo Glatthaar übernimmt auch weiterhin die Schirmherrschaft und freut sich auf zahlreiche Besucher aus nah und fern.

​Diese Show dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Überraschen Sie Ihre Liebsten zu Weihnachten mit Tickets für den Main-Tauber Weihnachtscircus und freuen Sie sich schon jetzt auf unvergessliche Stunden am Rande der Manege.

Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf!