Beim Main-Tauber Weihnachtscircus in Bad Mergentheim kommen auch in diesem Winter wieder die besten Artisten der Welt ins Liebliche Taubertal.

Die Zuschauer erwarten preisgekrönte Clowns, edle Tierdarbietungen und Spitzen-Artisten aus insgesamt neun Nationen. Selten konnte man in Deutschland eine so hohe Dichte an Monte-Carlo-Preisträgern in einer Show erleben. Insgesamt vier Darbietungen erhielten einen der begehrten Preise beim internationalen Circusfestival. Die Sensation kommt in diesem Winter mit der Motorradkugel Splitting Globe aus Brasilien. Weltweit gibt es nur drei Kugeln dieser Art und nur in Bad Mergentheim sind die südamerikanischen Teufelsfahrer der Romero Riders live zu erleben. Weitere Highlights: Mit der Truppe Lanik erleben die Zuschauer eine atemberaubende Schleuderbrett-Show mit gewagten Sprüngen bis hoch unter die Zeltkuppel und dies teils auf Stelzen. Neben einem Armbrust-Thriller aus Italien, Star-Clown André Broger aus der Schweiz sowie Hula-Hoop-Virtuosen und Spitzenjongleuren kommen mit John Burke aus Großbritannien sowie seinen beiden patagonischen Seelöwen „Lou und Micky“ echte Flossen-Stars in die Manege des Main-Tauber Weihnachtscircus. Auf großen Wunsch der Zuschauer hin gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Raubtierdarbietung mit neun Berberlöwen, darunter der majestätische Mähnenlöwe „King“, und mit dem jungen Stardompteur Hynek Navratil. Die Regie der Show liegt weiterhin in den bewährten Händen von Joey Nix aus den Niederlanden. Die Shows werden vom 21. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 gezeigt. Tickets kosten zwischen 15 und 36 Euro und sind bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich - unter anderem in unserer Tourist-Information oder online.