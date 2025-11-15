20 Saiten, 2 Stimmen und viel Charme – das macht die vierköpfige Band MAINOUCHE aus.

Der Name setzt sich aus dem Fluss Main sowie dem französischen Begriff „Manouche“ zusammen, der sowohl für in Frankreich lebende Sinti als auch für Gypsy Jazz steht. Gutgelaunt werden Standards der 20-er Jahre, Schöpfungen von Django Reinhardt sowie allerlei artverwandte Songs und Stile im Gypsy Jazz Gewand interpretiert. Energetische Leidenschaft und sichtliche Spielfreude sowie eine gute Portion Humor sind hier Programm.