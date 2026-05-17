Eröffnung des Schul-Maientages mit dem Maisingen der Schulen Vorplatz der Stadthalle K3N.

Moderation: Klaus-Peter Heilemann

Stadtkapelle Nürtingen Leitung: Herward Heidinger Gemeinsames Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ Solistin: Elisa Greiner

Chor der Neckar-Realschule | Klasse 5 Leitung: David Maswen| "Happy" Pharell Williams | "Count on me" Bruno Mars | "Auf uns" Andreas Bourani

Maientagsansprache und Begrüßung Herr Stefan Schubert Schulleiter Geschwister-Scholl-Realschule

Anna Haag schule | Neckarhausen Leitung: Bettina Lüdeke und Carolin Beutemüller "schön, dass du da bist" "Blühe auf"

Stadtkapelle Nürtingen Leitung: Herward Heidinger Solistin: Elisa Greiner

Friedrich-Glück-Schule Leitung: Michaela Hohmann und Steffen Ritter „Nürtingen-Medley"

Rudolf-Steiner-Schule Leitung: Petra Hambrecht-Krause "Tumbalalaika" "Ich bin das ganze Jahr vergnügt"

KidsMix der Mörikeschule Leitung: Klaus-Peter Heilemann "Wunderfinder" Alexa Feser | "Feuerwerk" Kidz BOP Kids

Gemeinsames Schlusslied „Wir sind alle Kinder dieser Welt"

Musikalischer Ausklang mit der Stadtkapelle Leitung: Herward Heidinger