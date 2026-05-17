Maisingen der Schulen

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K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen

Eröffnung des Schul-Maientages mit dem Maisingen der Schulen Vorplatz der Stadthalle K3N.

  • Moderation: Klaus-Peter Heilemann
  • Stadtkapelle Nürtingen Leitung: Herward Heidinger Gemeinsames Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ Solistin: Elisa Greiner
  • Chor der Neckar-Realschule | Klasse 5 Leitung: David Maswen| "Happy" Pharell Williams | "Count on me" Bruno Mars | "Auf uns" Andreas Bourani  
  • Maientagsansprache und Begrüßung Herr Stefan Schubert Schulleiter Geschwister-Scholl-Realschule
  • Anna Haag schule | Neckarhausen Leitung: Bettina Lüdeke und Carolin Beutemüller "schön, dass du da bist" "Blühe auf"
  • Stadtkapelle Nürtingen Leitung: Herward Heidinger Solistin: Elisa Greiner
  • Friedrich-Glück-Schule Leitung: Michaela Hohmann und Steffen Ritter „Nürtingen-Medley"
  • Rudolf-Steiner-Schule Leitung: Petra Hambrecht-Krause "Tumbalalaika" "Ich bin das ganze Jahr vergnügt"
  • KidsMix der Mörikeschule Leitung: Klaus-Peter Heilemann "Wunderfinder" Alexa Feser | "Feuerwerk" Kidz BOP Kids
  • Gemeinsames Schlusslied „Wir sind alle Kinder dieser Welt"
  • Musikalischer Ausklang mit der Stadtkapelle Leitung: Herward Heidinger

Info

Stadthalle Nürtingen
K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen
Freizeit & Erholung
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