Erlebe ein weitläufiges Maislabyrinth mit einer spielerischen Stempelsuche zu Erneuerbaren Energien und erfrischendem Eis für die ganze Familie, nur ca. 10 Minuten von Heilbronn entfernt.

Das Maislabyrinth im idyllischen Gemüsebaugebiet bei Kochendorf lädt in den Sommermonaten zu einem abwechslungsreichen Ausflug in die Natur ein.

In diesem Jahr steht der grüne Irrgarten ganz im Zeichen der „Erneuerbaren Energien“ – ein Thema, das sich spielerisch in der kreativen Wegführung widerspiegelt.

Ausgestattet mit einer Stempelkarte gehen große und kleine Entdecker auf Spurensuche quer durch das Feld. Neben dem Suchspaß vermittelt die Tour Wissenswertes rund um Landwirtschaft, Natur und Energie.

Wer alle versteckten Stationen erfolgreich meistert, sichert sich zudem die Chance auf tolle Preise bei der Verlosung.

Nach dem Abenteuer im Mais sorgen eine Auswahl an Eis und erfrischenden Getränken für den perfekten Ausklang. Ein rundum gelungenes Ausflugsziel für Familien, Gruppen und alle, die gerne draußen aktiv sind.