MAITE ITOIZ & JOHN KELLY

Es wird eine wahrhaft magische Reise durch 20 Jahre Musikgeschichte mit einer Auswahl der 20 beliebtesten Songs des Duos – ob als Solokünstler oder mit den Ensembles „Elfenthal“, „The Kelly Family“ oder „Kingdom of Navarre“.

Außerdem präsentieren sie vier neue Songs, darunter ihre neue Single und ein neues „Best Of“-Album.

Eine emotionale Achterbahnfahrt, untermalt von zauberhaften, harmonischen Duetten und Instrumenten wie keltischer Harfe, Cello, Klavier, Gitarren und Weltmusik-Percussion. Lachen, Tränen … ein unvergessliches Erlebnis für alle, die sich nach Nostalgie sehnen. Maite und John blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück.