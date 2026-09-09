MAITE ITOIZ & JOHN KELLY

BEST OF 20 YEARS

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Stadthalle Aalen Berliner Platz 1, 73430 Aalen

Es wird eine wahrhaft magische Reise durch 20 Jahre Musikgeschichte mit einer Auswahl der 20 beliebtesten Songs des Duos – ob als Solokünstler oder mit den Ensembles „Elfenthal“, „The Kelly Family“ oder „Kingdom of Navarre“. 

Außerdem präsentieren sie vier neue Songs, darunter ihre neue Single und ein neues „Best Of“-Album.

Eine emotionale Achterbahnfahrt, untermalt von zauberhaften, harmonischen Duetten und Instrumenten wie keltischer Harfe, Cello, Klavier, Gitarren und Weltmusik-Percussion. Lachen, Tränen … ein unvergessliches Erlebnis für alle, die sich nach Nostalgie sehnen. Maite und John blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück.

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Stadthalle Aalen
Stadthalle Aalen Berliner Platz 1, 73430 Aalen
Konzerte & Live-Musik

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