Maitreya - der Christus - und die Meister der Weisheit

Ein Vortrag von Stefan Laug. Mit TransmissionsMeditation nach dem Vortrag. Die Veranstaltung finden in den Räumen von Yoga Vidya statt. Begrenzte Anzahl von Sitzkissen und Decken vorhanden, es gibt keine Stühle.

Die Lehren der Zeitlosen Weisheit:

Drei Hauptgesetze bestimmen unser Leben: das Gesetzt des Karmas (Ursache und Wirkung), das Gesetz der Unschädlichkeit (des Nichtverletzens, der Friedfertigkeit) und das Gesetz der Wiedergeburt (Reinkarnation).

Alle Menschen sind Seelen in Inkarnation, die sich in hahllosen, aufeinanderfolgenden Leben weiter entwickeln und schließlich Vollkommenheit erlangen. Selbstverwirklichung in diesem Sinne ist ein Enwicklungsprozess, in dem wir unsere göttliche Natur erkennen und entfalten.

Die Erkenntnis der Göttlichkeit und Einheit allen Lebens.

Alle Aspekte des Lebens sind grundsätzlich spirituell, das gilt auch für den sozialökonomischen und ökologischen Bereich.

Jede Aktivität, die den Menschen zu einem physischen, emotionalen, intuitiven oder sozialen Entwicklungsschritt beflügelt und ihn aus seinem gegenwärtigen Zustand hinausführt und weiterbringt, ist im Wesentlichen spirituell.

Die Evolution der Menschheit wird von einer Gruppe bereits höher entwickelter Menschen begleitet, die ihre persönliche Evolutionsreise auf diesem Planeten abgeschlossen haben und sich in den Dienst an der Menschheit zur Aufgabe gemacht haben. Sie sind unsere „älteren Brüder“ und großen Lehrer, die auch die Meister der Weisheit genannt werden. Der derzeitige Leiter ist der Lehrer aller Lehrer, Maitreya.

Etwa alle 2150 Jahre gelangt unser Sonensystem auf seiner Umlaufbahn durch die Sternbilder der zwölf Tierkreiszeichen in einen anderen, von der Qualität des jeweiligen Sternbildes geprägten energetischen Einflussbereich. Das läutet jeweils den Beginn eines neuen Zeitalters ein. Das bedeutet für unser Leben, dass wir uns aus dem Fischerzeitalter, dessen Qualitäten die Individuation gefördert haben, in das Wassermannzeitalter hineinbewegen, das von den Energien der Synthese geprägt ist und daher das Miteinander fördert – die ausgereifte Individualität kann nun der Gemeinschaft dienen.

Maitreya, der Weltlehrer:

Alle großen Religionen erwarten einen künftigen großen Lehrer. Christen hoffen auf die Wiederkehr des Christus, Buddhisten erwarten den Maitreya-Buddha, Moslems den Imam Mahdi, Hindus eine Reinkarnation Krishnas und Juden den Messias. Wer mit der esoterischen Tradition vertraut ist, weiß, dass mit diesen verschiedenen Namen ein und dieselbe Persönlichkeit gemeint ist – Maitreya, der Lehrer aller Menschen, dessen Aufritt in der Öffentlichkeit unmittelbar bevorsteht. Er wird der Weltlehrer für diese kommende Epoche, das Zeitalter des Wassermanns sein, das jetzt beginnt und etwa 2350 bis 2500 Jahre dauern wird.

Seit dem 19. Juli 1977 lebt Maitreya in der indisch-pakistanischen Gemeinde in London und befasst sich mit den heutigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Seit Mai 1982 ist er bereit, sich der Weltöffentlichkeit vorzustellen, wenn er dazu aufgefordert wird.

Er ist kein religiöser Führer, sondern ein Erzieher im weitesten Sinne. Er ist gekommen, um der Menschheit die Kunst der Selbstverwirklichung zu lehren. Das beginnt ihm zufolge damit, dass man sich bemüht, ehrlich im Denken und reinen Herzens zu sein und sich in innerer Gelassenheit zu üben.

Er will die Menschheit dazu inspirieren, sich als eine große Familie zu begreifen und eine Zivilisation aufzubauen, die auf Teilen, wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit und globaler Zusammenarbeit beruht.

Maitreyas soziales Anliegen spiegelt sich in seinen Prioritäten wider: ausreichende, gute Ernährung, anständige Wohnverhältnisse, Gesundheitsfürsorge und Bildung als universelle Rechte. Und nach der Rettung der Millionen Menschen, die heute Hunger leiden, wird er die Rettung der Umwelt zur ersten Priorität erklären. Seine Botschaft lässt sich in wenige Worte fassen: „Teilt miteinander und rettet die Welt.“

TransmissionMeditation:

In Kontakt mit der Seele zu kommen, darin besteht der Zweck der Meditation.

Zu Beginn der TransmissionsMeditation spricht man die Große Invokation, um hohe geistige Energien über die Meister anzurufen. Während der Transmission soll die Aufmerksamkeit auf das Ajna-Zentrum, das Energiezentrum zwischen den Augenbrauen, gerichtet bleiben. Es ist das lenkende Zentrum. Energie folgt dem Gedanken. So baut man allmählich einen Kanal aus Licht zwischen Gehirn und Seele auf. Das Ajna-Zentrum wirkt als Synthese-Zentrum aller Chakren unterhalb. Die Transmutation der niederen Emotionen und die Steigerung der Energie geschehen durch mentale Ausrichtung während der TransmissionsMeditation.

Es gibt wohl keine andere Form des Dienstes wie die Transmission, die in solchem Ausmaß und so schnell zu innerem geistigen Wachstum führt. Die Energien der Seele - geistiger Wille, Liebe und Intelligenz - treten so immer mehr in der Persönlichkeit hervor, sie wirkt magnetischer und kraftvoller. Nach etwa sechsmonatiger Teilnahme an einer TransmissionsGruppe fühlen die meisten, dass sie sich in subtiler, aber deutlicher, spürbarer Weise psychisch verändern. Übermittelt man diese großen spirituellen Kräfte, so wird man von ihnen selbst verwandelt.