3. Offenauer Markthallenfest

Mittendrin in der Neckargemeinde und direkt an der Hauptstraße liegen die Offenauer Markthalle und die Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann.

Im Mittelpunkt des Interesses hoffentlich zahlreicher Besucher stehen das Geschäftshaus und die große Parkfläche davor am 5. Mai. Bereits zum dritten Mal verwandeln die Markthallenbeschicker Metzgerei Häfele aus Ilsfeld, Bäckerei Hirth aus Bad Friedrichshall, Obst und Gemüse Bernd Böhringer aus Pfedelbach und die Gemeinde Offenau diese „Neue Mitte“ in ein großes Veranstaltungsgelände. Neben Köstlichkeiten vom Grill, feinen Sonntagsessen mit zartem Spargel und Kuchenspezialitäten locken ein großer Spielparcours mit Riesenbrettspielen und ebensolchen Seifenblasen in die Hauptstraße 12-14 zum „Offenauer Markthallenfest“. Süße Gebäckstücke ganz nach ihrem Geschmack verzieren Klein und Groß an der Kinderbackstation. für die musikalische Unterhaltung querbeet durch die Rock- und Popgeschichte sorgt das Coverquintett „Miller’s Lane“ aus Obersulm. Vier Wochen vor den Kommunalwahlen haben in einem weiteren Zelt die Ortsvereine der in Offenau vertretenen Parteien sowie örtliche Gruppierungen, die mit einer eigenen Liste antreten, Gelegenheit, ihre Kandidatinnen und Kandidaten für Gemeinderat und Kreistag vorzustellen. Ein verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr mit Sonderaktionen in den teilnehmenden Geschäften begleitet die Veranstaltung