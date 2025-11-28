MAJA IRIS – Poesie Pop

Maja Iris macht Poesie Pop mit Charme. Mal entspannt, verträumt, nachdenklich, und berührend, dann eingängig, mitreißend und schwer zu vergessen. Musik macht sie eigentlich schon immer.

Ihre Leidenschaft für Lyrik und Musik entdeckte die Singer-Songwriterin und Produzentin mit 11 Jahren. Die zweifache Preisträgerin des Jugendlyrikpreises der Stadt Stuttgart veröffentlichte mit 20 ihren Gedichtband „Spiegelträume • Gedichte und Lieder“. Während sie Violine, Gitarre und Klavier spielen lernte, begann sie ihre ersten Songs zu schreiben.

Nun hat sie mit Mitte Zwanzig ihr erstes Studioalbum selbst geschrieben, musiziert und produziert. Dafür spielte sie neben ihrem Gesang 20 verschiedene Instrumente selbst ein.

Live begleitet Maja Iris ihren Gesang mit Gitarre, Klavier und keltischer Harfe. Ihre Stücke reichen von jazzig romantischem Deutsch-Pop bis zu rhythmisch – elektronischen Liedern mit Texten aus dem Leben – voll kreativ-ironischem Sprachwitz und Poesie.