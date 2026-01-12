Maja Iris & Band

Die Singer-Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Produzentin Maja Iris steht für einfühlsamen Poesie-Pop, in dem tiefgründige Texte und melodische Vielfalt zu einem unverwechselbaren Klang verschmelzen.

Ihre Musik bewegt sich zwischen Madeline Juno und Antje Schomaker, bleibt dabei aber stets eigenständig und charaktervoll. Am 15. Februar 2026 ist Maja Iris mit ihrer Band live im Glasperlenspiel in Asperg zu erleben – mit ihren aktuellen Songs, die von persönlichen Erlebnissen, Emotionen und poetischer Ausdruckskraft geprägt sind. Maja Iris begleitet sich live am Klavier, an der Gitarre oder an der Harfe – und erschafft dabei eine intime, atmosphärische Klangwelt. Im Studio erweitert sie ihr Instrumentarium um Violine, Ukulele, Querflöte und Bass, was ihrer Musik eine besondere handgemachte Authentizität verleiht. Mit ihrer Band präsentiert sie ihre Songs nun in ganz neuem, facettenreichem Gewand. Das Konzert im Glasperlenspiel bietet die besondere Gelegenheit, Maja Iris hautnah zu erleben – authentisch, emotional und mit einer einzigartigen musikalischen Handschrift.