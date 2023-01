Maja Iris ist Singer-Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Produzentin. Sie macht deutschen Poesie Pop — irgendwo zwischen Madeline Juno und Antje Schomaker. Musik macht die Stuttgarterin solange sie sich erinnern kann. Ihre Texte dürfen dabei ein wenig poetischer werden, als es sich Deutsch Pop meistens erlaubt.

Auf der Bühne ist Maja Iris meistens als Ein-Frau-Band unterwegs und begleitet ihren Gesang mit Klavier, Gitarre oder keltischer Harfe. Manchmal kommt auch ihre Violine zum Einsatz. Euch erwartet handgemachte Musik, verschiedene Instrumente, Liebe zu lyrischen Texten und Lieder die Geschichten erzählen.

In Folge 4 der SWR-Fernsehsendung „Kleine Bühne - große Chance - das Couchkonzert mit Jasmin Wagner“ AKA Blümchen, spielte Maja Iris im Sommer ein Gartenkonzert, das im November ausgestrahlt wurde. Die Sonderpreisträgerin des Pop-Stipendiums der „Alwa-Glückszeitförderung“ war Mentee im Förderprogramm „Zukunftsmusik“ des Pop Büros Stuttgart und schrieb, musizierte und produzierte ihr Studioalbum „Gestern an Morgen“ in ihrem Studio in Stuttgart selbst. Dafür spielte Sie neben ihrem Gesang mehr als zwanzig verschiedene Instrumente ein. Die Arbeit an ihrem nächsten Album „Utopia“ ist in den letzten Zügen und Maja Iris wird Stücke aus beiden Alben spielen.